米スポーツサイトのアスレチックは１４日（日本時間１５日）に今オフ、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指すヤクルト村上宗隆内野手（２５）を獲得できる「有力な球団」としてロッキーズを挙げた。今季、４３勝１１９敗で４年連続のナ・リーグ西地区最下位に終わったが、村上がフィットする理由の一つが標高約１６００メートルの街デンバーにある本拠地クアーズ・フィールドだ。「クアーズ・フィールドでは風が弱く、