DroidDockは、Android Debug Bridge(ADB)を介してAndroidデバイスのファイルシステムを閲覧するために設計された、macOS用のデスクトップアプリケーションです。MITライセンスの下、オープンソースで開発されています。DroidDock - Browse Android Files on macOShttps://rajivm1991.github.io/DroidDock/GitHub - rajivm1991/DroidDock: A sleek macOS desktop application for browsing Android device files via ADBhttps://git