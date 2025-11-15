十一月場所大相撲九州場所（十一月場所）は、福岡国際センターで連日熱戦が繰り広げられている。13日に行われた五日目、まだまばらな客席で観戦する著名人の姿がABEMAの中継に映ると、ファンを驚かせている。デニムシャツに身を包み、一般観客に交じって観戦していたのは、お笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇。相撲ファンにはおなじみの存在で、テレビ朝日系『アメトーーク！』の「相撲大好き芸人」企画に出演し、相撲への愛