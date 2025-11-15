幾田りら 幾田りらが14日、NHK放送局で行われた「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見に登壇。大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出演が決定した。ソロで紅白初出場となる。【写真】幾田りら「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見の模様YOASOBIのボーカルikuraとしても過去に3回出場経験があるが、今回はソロアーティスト「幾田りら」として大晦日の舞台に立つ。幾田は、ソロとしての今回の出