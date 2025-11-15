スバルは13日、スポーツカー「BRZ」の特別仕様車「STI Sport TYPE RA」を発表した。300台限定で、13日から30日まで全国の販売店で抽選申し込みを行っている。【こちらも】https://www.subaru.co.jp/img/news/main_left_2025-11-12-162539.webpBRZは、水平対向エンジン搭載のピュアスポーツカー。スバルでは「安心と愉しさ」を極めたモデルとしており、低重心かつ前傾姿勢のフォルムや、水平基調で見通しの良い運転席などが特徴