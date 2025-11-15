京都市都市計画審議会は、京阪ホールディングス（HD）が計画している京都市の三条駅周辺再開発（東山区大和大路通三条下る東側大黒町）について、高さ規制の緩和を決めた。京阪HDは商業施設とホテルで構成する観光交流拠点を整備する。【こちらも】京阪HD、三条駅周辺の再開発で都市計画提案を提出観光交流拠点整備へ都市計画審議会では、京阪HDが計画する施設の高さについて、高層部25メートル、中層部20メートル、低層部12