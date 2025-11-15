15日朝早く、富士市松岡の踏切で列車とワゴン車が衝突する事故があり、JR東海道線が一時、運転を見合わせました。現在、運転は再開しています。警察などによりますと15日午前5時半過ぎ、富士市松岡の踏切でJR東海道線の上り列車とワゴン車が衝突する事故がありました。この事故でワゴン車の運転手が手に軽いけがをしました。事故当時、列車には80人ほどが乗車していましたが、けが人はいないということです。事故の影響で、東海道