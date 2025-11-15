◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都競馬場・芝１６００メートル）デイリー杯２歳Ｓには、函館２歳Ｓ・Ｇ３勝ちのエイシンディード、中京２歳Ｓ・Ｇ３覇者のキャンディードの重賞ウィナーを含め８頭が出走する。同レースへ向けた最終追い切り後の陣営コメントは以下の通り。◎印は本紙記者が選定した状態◎馬。（１）エイシンディード大久保調教師「迫力は見せないけど、芝で変わる馬。小ぶりで仕上がりは