１２月２７日に開幕する「第１０５回全国高校ラグビー大会」のテーマソングが、ＳａｕｃｙＤｏｇ「オレンジ」に決定したことを１５日、ＭＢＳテレビが発表した。全国高校ラグビー大会を盛り上げ、全ての高校生ラガーにエールを送るために書き下ろした新曲で、全国大会に先駆けて、ＭＢＳでは１６日に放送・配信する「大阪地区決勝」から使用する。その後は、各系列局で随時楽曲が使用され、この冬に放送する「全国高校ラグビ