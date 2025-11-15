2025年12月5日より劇場公開となる、ディズニー・アニメーション・スタジオの最新作『ズートピア２』今回、超豪華日本版声優陣が演じるキャラクターたちの活躍に期待が高まるキャラクターポスター12点が一挙解禁となりました！ ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』キャラクターポスター12点一挙解禁 公開日：2025年12月5日日本公開（全米公開：2025年11月26日）監督：ジャレド・ブッシュ(「ズートピア