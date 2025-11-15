浜松市中央区では14日、40代女性がトラックにひかれ、死亡するなど、県内で交通事故が相次いで発生しました。警察によりますと、14日午後5時ごろ、浜松市中央区東三方町の交差点で、右折していたトラックが横断歩道を渡っていた女性をはね、女性はその場で死亡が確認されました。警察は、浜松市中央区北寺島町のトラック運転手の男（54）を過失運転致死の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し、運転手の男は容疑を認めているとい