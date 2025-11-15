モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠が冬らしいコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。１５日までにインスタグラムを更新。リンゴの絵文字を記すと、黒のニット帽に赤ニット、黒のパンツ姿のコーディネートをアップ。カメラ目線や、視線をそらしたショットも披露し、「＃めるのふく」とハッシュタグをつけた。この投稿には「かわゆい」「めるちゃんの季節到来だねっ」「もぅ冬だねぇ〜」「赤似合うーーーーかわい