11月21日から静岡市で行われるイルミネーションの点灯を前に14日、清掃活動が行われました。これは、企業や団体などからなる「ILoveしずおか協議会」が静岡市の中心市街地“おまち”の活性化とにぎわいの創出を目的に2013年から実施しているものです。清掃活動には71の企業や団体から約1200人が参加し、青葉シンボルロードなど静岡市の10のエリアでごみを拾い集めました。（ILoveしずおか協議会 沼田千晴会長）「いろ