IT大手「MIXI」の完全子会社で、競輪などの車券を販売する「チャリ・ロト」が、およそ8億円の所得隠しを国税局から指摘されていたことがわかりました。所得隠しを指摘されたのは、IT大手「MIXI」の完全子会社で、競輪やオートレースの車券の販売や競輪場の運営なども行う「チャリ・ロト」です。関係者によりますと、「チャリ・ロト」の上田博雄元代表取締役と元営業本部長は、複数の取引先から総額およそ10億円を受け取っていまし