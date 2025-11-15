俳優・桜田ひよりさんの1stスタイルブック『ひよりごと』の発売記念イベントが行われました。【写真を見る】【桜田ひより】撮影で韓国グルメを堪能ひとりごとは「美味しそう美味しそう美味しそう美味しそう....」撮影地の韓国には初めて訪れたそうで、“たくさん美味しい物を食べながら、ファッションと共に、素敵なページを作らせていただいた。私自身、プライベートなことを出すことがないので、私服やセルフメイクのページ