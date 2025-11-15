ボーンマスに所属するガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョに複数クラブから関心が寄せられているようだ。14日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在25歳のセメニョはブリストル・シティの下部組織出身で、サンダーランドなど複数クラブへのレンタル移籍を経験した後、2023年1月にボーンマスへ完全移籍を果たした。今季はここまでプレミアリーグでは全11試合にフル出場し、6ゴール3アシストを記録。得点ラン