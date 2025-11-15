日本代表は18日（火）19時30分〜、国立競技場にてボリビア代表と対戦する。年内最後の代表戦となるボリビア戦は、ガーナ戦に続きTBS系列が全国生中継。TVerで無料ライブ配信される。キックオフ40分前の18時50分から中継開始を予定している。出演者は以下の通り。TBS系列 18時50分〜放送開始【解説】福田正博、槙野智章【実況】齋藤慎太郎（TBSアナウンサー）【リポーター】佐藤文康（TBSアナウンサー）【JO1 & INI 登壇】