MBSテレビは15日、「第105回全国高校ラグビー大会」（12月27日〜、大阪・花園ラグビー場）のハイライト番組「KOBELCOスポーツスペシャル花園魂！全国高校ラグビー大会ハイライト」の新MCに、元日本代表SHの田中史朗氏（40）が就任すると発表した。田中氏は同局を通じ、「花園の舞台に立つ選手はもちろん、試合に出られないチームメートやマネジャー、そして家族のうれし涙、悔し涙、いろんな涙を熱く熱くお届けできればと思い