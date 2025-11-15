中国国際貨運航空は、エアバスA350Fを6機発注した。エアバスA350F型機は、最大積載量111トン、最長航続距離は8,700キロ。機体の70％以上に最先端の材料を使用することで、離陸重量を30トン軽量化。ロールスロイス製のトレントXWB-97エンジンを搭載し、ボーイング747F型機と比べて40％以上、競合機と比べて20％の二酸化炭素排出量を削減できる。中国国際貨運航空は、アジアや欧米、中東の25都市へ貨物便を運航している。