JR東日本は、中央線快速グリーン車内で生演奏イベントを11月1日から30日までの土休日に実施する。中央線快速グリーン車5号車1階にて、プロの演奏者による生演奏を行う。実施列車・区間は、豊田駅午後1時41分発の快速東京駅行きの立川駅〜新宿駅間と、東京駅午後2時42分発の快速豊田行きの新宿駅〜立川駅間。「普通列車グリーン券」を購入し、5号車1階に着席することで鑑賞できる。自由席のため、満席の場合は鑑賞できない。