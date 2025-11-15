広島のルーキー・佐々木泰は侍ジャパンで輝きを放つか(C)産経新聞社「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」が11月15日、16日と東京ドームで行われる。14日の前日会見に臨んだ侍ジャパンの井端弘和監督は「当然、試合なので勝ちたい。来年の3月、韓国はライバルになると思う。まずはいい試合をしたい」と、2試合の強化試合に向けて意気込みを語った。【動画】広島ドラ1佐々木はファームでも豪快な打撃を見せていた