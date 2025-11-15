投打で違いを生み出し、試合を変える男、大谷。彼に対する賛辞が尽きることはない(C)Getty Images現地時間11月13日、MLBはナショナル・リーグのMVPが発表され、大谷翔平（ドジャース）が3年連続4度目の受賞を果たした。【写真】球団カメラマンが投稿した笑顔の大谷夫妻との3ショットを見る各球団の番記者を含む全米野球記者協会（BBWAA）の厳選された記者30人の選考の結果、大谷はまたも“満票”でMVPを手にした。同賞を巡って