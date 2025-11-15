◆スピードスケート▽Ｗ杯第１戦第１日（１４日、米ソルトレークシティー）来年２月にミラノ・コルティナ五輪を控えるシーズンの国際大会が本格的に幕を開けた。女子１０００メートルでは山田梨央（直富商事）が自己ベストの１分１３秒２９で６位となった。吉田雪乃も自己新記録の１分１４秒５６で滑り１４位。女子３０００メートルの堀川桃香（富士急）は４分０秒６７で１０位。男子１０００メートルは小島良太（エムウェー