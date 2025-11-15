15日未明、東京・吉祥寺のアパートで火事があり、1人が死亡、4人がケガをしました。警視庁などによりますと、15日午前0時半すぎ、武蔵野市吉祥寺のアパートから「火が燃え上がっている」と110番通報がありました。ポンプ車など25台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、あわせて80平方メートルが焼けたということです。この火事で火元の部屋から男性が救出されましたが、病院で死亡が確認されました。また、同じ部