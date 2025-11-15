IT大手「MIXI」の子会社の元社長らが、取引先からおよそ10億円を受け取り、東京国税局が子会社側に8億円の所得隠しを指摘していたことがわかりました。所得隠しを指摘されたのは、「MIXI」の完全子会社で競輪事業をおこなう「チャリ・ロト」です。関係者によりますと、チャリ・ロトの元社長と元営業本部長は、2018年から去年にかけて、競輪場の運営などを受注していた10社以上の取引先から、10億円あまりを受け取っていたというこ