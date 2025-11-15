５年目を迎えたかにが沢公園の冬のヒマワリ＝１３日、座間市緑ケ丘座間市緑ケ丘の「かにが沢公園」で冬のヒマワリが咲き始めた。住民が「市の花」のヒマワリで地域を盛り上げようと続ける植栽活動は５年目の節目を迎えた。公園の一角を整備したヒマワリ畑は、９月上旬に約１００人が種をまいて育成。黄色や白色など１１品種約２万本が順次開花し、周囲の紅葉と一緒に１２月上旬まで楽しめそうだ。住民らでつくるグループ「ま