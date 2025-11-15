気象庁は、今年11月20日より、「南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)沿岸システム」の津波観測データの活用を開始すると発表しました。これにより津波の検知が最大で約10分早くなるとしています。大きな地震や津波はいつ起こるか分かりません。日頃からの備えが大切です。津波の観測が最大10分短縮昨日14日(金)に気象庁は、今年11月20日より、「南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)沿岸システム」の津波観測データの活用を開始す