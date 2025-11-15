福岡市にあるホテルや製菓の専門学校で15日、学園祭が開かれました。■鬼丸ゆりか記者「学園祭開催30分程前、長蛇の列ができています」福岡市中央区の中村国際ホテル専門学校と中村調理製菓専門学校では15日、学園祭が開かれました。このうち製菓の専門学校では、パティシエを目指す生徒たちが作ったチョコレートやクッキーなどが販売されていて行列ができる人気です。■来場者「チョコレートと焼き菓子を購入し