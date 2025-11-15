ここでしか見られない貴重な展示品の数々東京から北へ約2時間、栃木県のなだらかな丘陵と森に囲まれた場所に『ホンダ・コレクション・ホール』がある。【画像】黎明期のホンダを支えた歴史的名車（初代シビックとS800を詳しく見る）全41枚モビリティリゾートもてぎに隣接する自動車博物館で、ややアクセスしづらいものの、自動車ファンなら誰もが楽しめる場所だ。1990年に建てられたこの施設には、迫力あるオーバルコースとロー