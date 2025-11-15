アメリカのトランプ大統領は14日、相互関税の対象から牛肉など幅広い品目の食料品などを除外する大統領令に署名しました。物価高騰による国民の不満を受け、軌道修正を迫られた形です。トランプ大統領は14日、牛肉やバナナ、トマトやコーヒー豆など幅広い食料品などについて、4月に発表した相互関税の対象から除外する大統領令に署名しました。アメリカでは物価高騰への不満が高まり、政権批判に繋がっています。先週行われた州知