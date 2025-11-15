サクマ製菓の大人気キャンディ「いちごみるく」が発売55周年を迎え、セブン‐イレブン限定でアイスバーとして登場します♡「サクマ製菓 いちごみるくアイスバー」は、あまおう果汁を配合した濃厚ないちごアイスに練乳ソースを閉じ込め、カリカリのキャンディグリッター入りチョコで包んだ贅沢な一本。価格は180円（税込194.40円）。思わず笑顔になる、幸せスイーツです♪ こだわりが詰まった