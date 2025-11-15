王貞治氏（８５）が代表を務める、「一般財団法人球心会」が１５日、初のイベントとなる「ＢＥＹＯＮＤＯＨ！ＰＬＡＹＫＩＤＳ」を東京ドームで開催した。副会長の栗山英樹氏と侍ジャパンの井端弘和監督も参加。約８００人の子どもたちや、その家族と野球を通して触れ合った。王代表は冒頭のあいさつで「とにかく私はずっと野球をしてきて、本当にいい思い出をたくさん作りました。野球をやっていて楽しかったです。私