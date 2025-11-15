アイドルグループ「ＧｉｇｉＬ」の伊織芽衣が、２７日に発売する１ｓｔ写真集「芽色−めいろ−」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の先行カット第２弾が１４日、公開された。伊織は、ニコニコ動画で「踊ってみた」を高校生のころから投稿し、ミスｉＤ２０２１「女の子のためのグラビア賞」を獲得。元「ＣｏｕｌｅｕｒＣｌａｒｉｔｙ」のメンバーで、現在は「ＧｉｇｉＬ」で現役アイドルとして活動している。今回、新たに公開される先行