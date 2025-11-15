◆全九州高校駅伝（福岡県嘉麻市嘉穂総合運動公園陸上競技場周辺コース＝5区間・21・0975キロ）神村学園（鹿児島）が1時間９分１４秒で8連覇を達成した。全国高校駅伝（12月21日・京都）は地区代表枠があり、各県代表校を除いて北九州地区（福岡、佐賀、長崎、大分）のトップだった５位の北九州市立（福岡）と、南九州地区（熊本、宮崎、鹿児島、沖縄）のトップだった３位の鹿児島が都大路への切符を新たにつかんだ。神村学