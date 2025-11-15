今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『とうとう 乗り込んで来た【よその子】【野良猫】』というすずめさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）毎度の事ながら音量注意です…様々な生き物が訪れる投稿者のすずめさんのお宅。のぞき猫とあだ名を付けたご近所の飼い猫さんが今日もやって来ました。がっつりのぞいてから帰っていく猫ちゃん。しかしすぐに玄関先へ戻ってきてゴロンゴロン。匂いを付けて