14日、広島県呉市の集合住宅で女性を自宅に連れ込み金づちのようなもので殴ったとして、容疑者の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。 容疑者の男は、呉市内の集合住宅で、女性の頭を殺意をもって金づちのようなもので複数回殴った疑いが持たれています。 警察によりますと「顔が血だらけの女性が助けを求めにきた」という通報があり、事件が発覚しました。 女性は頭にけがをしましたが、命に別状はないということです。 警察