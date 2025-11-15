元フジテレビでフリーアナウンサーの平井理央（43）が14日、自身のインスタグラムを更新。元「おはガール」として共演していた仲良し女優とのランチショットを公開した。「大好きな友人であり、女優として益々輝いている安藤聖ちゃんとランチに行ってきました！」と女優の安藤聖とのツーショットをアップ。「聖と知り合ってからもう28年、、なのね！！」と記した。「『おはスタ』というテレ東の朝番組で同時期に出演していて