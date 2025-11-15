◇フィギュアスケートGPシリーズ第5戦スケートアメリカ（2025年11月14日米レークプラシッド）男子SPが行われ、友野一希（第一住建グループ）が今季自己ベストとなる95・77点をマークして首位発進した。冒頭から4回転―3回転の連続トーループを降り、続く4回転サルコー、後半のトリプルアクセルも着氷。軽やかな演技で観衆を魅了し、滑り終えると右手でガッツポーズをした。友野はGPシリーズ第3戦スケートカナダで4位。GP