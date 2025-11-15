俳優の真矢ミキ（61）が14日、自身のインスタグラムを更新。義母が作る“ブランデー入り栗の渋皮煮”の再現に挑戦し、出来栄えを披露した。【写真】真矢ミキ手作りの“ブランデー入り栗の渋皮煮”真矢は「（義）母が作ってくれるブランデー入り栗の渋皮煮があまりにも美味しいので真似てみましたら… こんなんですわ 渋笑」と、完成した渋皮煮の写真を公開。皿いっぱいに艶やかな栗が盛られている。出来栄えは、「味はまぁま