聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は１５日午前、東京都千代田区の日比谷公園などでオリエンテーリング男女のスプリント種目が行われ、今大会のメダル第１号が誕生した。同日午後４時半からは東京体育館で開会式が行われる。オリエンテーリングは五輪やパラリンピックにはない競技。地図やコンパスを頼りに指定されたポイントを順番に通過し、フィニッシュまでのタイムで順位を競