俳優・歌手の川粼麻世さんが自身のブログで、盟友・近藤真彦さんとの「歌」の思いを綴っています。【写真を見る】【 川粼麻世 】近藤真彦さん “麻世よりの歌い方” に「涙が出る程嬉しい」舞台での共演＆互いの歌に期待麻世さんは「俺とマッチ」「年齢は俺は一歳上で元々は同じマンションで同じ釜の飯を食べてた兄弟分」と、若かりし頃を振り返り「もう47年の付き合いになるかな？」と、近藤真彦さんとのつなが