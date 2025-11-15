父親以外が知的障害を持つ、4人家族YouTuber「Yasu family」が13日、1年前に全焼した自宅を公開。防災意識の大切さを訴えかけた。【映像】父親以外が知的障害を持つYasu family＆全焼した自宅「Yasu family」は、父のyasuパパ（56）が、混合性不安抑うつ障害と指定難病・重症筋無力症をもち、妻は中度知的障害と解離性障害、24歳の長男・翔くんは、重度知的障害と自閉症スペクトラム、19歳の長女・姫ちゃんは、中度知的障害と