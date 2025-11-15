アメリカの「ニューヨーク・タイムズ」は、パレスチナ自治区ガザの停戦をめぐり、ウィットコフ中東担当特使がイスラム組織「ハマス」の幹部と協議する計画があると報じました。「ニューヨーク・タイムズ」によると、ウィットコフ特使は、ハマス側代表団のトップを務めるハイヤ氏と直接協議をおこなう予定だということですが、具体的な日程は未定で計画が変更となる可能性もあるということです。アメリカはハマスをテロ組織に指定し