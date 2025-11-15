大阪府は１３日、インフルエンザの２０２５年第４５週（１１月３日から９日）の府内における定点あたりの患者報告数が、前週の約１・５倍の「１９・７４」となり、前週に注意報レベルである「１０」を超えて以降、感染拡大が続いていることを発表した。昨冬は１１月下旬までは低い数値で推移した後、急増して１２月中旬に警報開始基準値の「３０・０」を超えた。それと比べると、感染拡大の時期が１か月ほど早まっている。大阪