ＮＨＫＥテレ「おかあさんといっしょ」で「第１２代体操のお兄さん」を務めた福尾誠がイメチェン姿を披露した。１５日までに自身のインスタグラムを更新し「近況報告です。髪を切りました！」とヘアカットを報告。「誠お兄さん、高校生以来の短髪！とても気に入っているそうです」と満足の様子だ。「この先のお知らせは時期によって髪が伸びたり短くなったりしますが、お楽しみいただけましたら嬉（うれ）しいです！」とフ