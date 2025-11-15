俳優の雛形あきこが、15日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜後10：00）の公式インスタグラムに登場。劇中で娘役の八木莉可子との仲良し2ショットを公開した。【写真】「こんな笑顔が見たかった」“娘”と満面の笑み2ショットを披露した雛形あきこ同作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛