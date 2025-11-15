爆発現場となった警察署を離れる救急車両＝14日、スリナガル（AP＝共同）【ニューデリー共同】インドとパキスタンの係争地カシミール地方のインド支配地域の主要都市スリナガルにある警察署で14日夜、爆発があり、インドメディアによると9人が死亡、29人が負傷した。10日に首都ニューデリーで起きたテロ関連の爆発物を保管しており、何らかの理由で爆発したとみられる。死者の大半が爆発物を調査中の警察官や鑑識担当者だった