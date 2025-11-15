15日、U-17ワールドカップに出場中のU-17日本代表は、決勝トーナメント1回戦に当たるラウンド32のU-17南アフリカ代表戦を迎える。9日に行われたU-17ポルトガル代表とのグループリーグ最終戦からは中5日。「日曜日にゲームをしたあと、次の土曜日に試合をするようなものなので問題ない」(廣山望監督)というように、選手たちの疲労はしっかり抜けた上での試合となりそうだ。DFメンディー・サイモン友(流経大柏高)もそうした見