11月22日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド！」■コーヒーの神激推し！コンビニコーヒーと相性抜群のコンビニグルメ！スペシャルティコーヒー「PHILOCOFFEA」のオーナーを務める、世界一のバリスタ・粕谷哲さん厳選！粕谷さん監修のファミリーマートコーヒーと相性抜群グルメを紹介！濃いめのホットコーヒーに〇〇？！アイスカフェラテにアレをドボン？！超意外