久保建英にとってのベストゲームではなかった。しかし、"勝負勘"のようなものは存分に見せた。相手がわずかに受け身になった刹那をとらえ、最大限のダメージを与えるプレーは格別だった――。ガーナ戦で数多くのチャンスをつくっていた久保建英 photo by Nakashima Daisuke11月14日、豊田スタジアム。森保一監督が率いるサッカー日本代表はアフリカのガーナ代表と対戦している。結果から言えば２−０の完勝だった。展開は、